Во Франции в банках для варенья нашли золото на 650 тысяч евро

Официальный сайт города Море

Находка была обнаружена в старом доме, который выкупили власти города Море для реставрации

Во французском городке Море власти за 130 тысяч евро выкупили старый дом, чтобы отреставрировать его, а позже в нем нашли золотые слитки и монеты на сумму 650 тысяч евро. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно сообщению, в 3-этажном здании когда-то жила семья - четверо братьев и сестер, которые не имели детей. Последний житель имения в прошлом году умер, а его родственник предложил властям приобрести этот дом для реставрации и привлечения внимания новых жителей.

"В доме было много вещей и мебели. Несколько поколений, живших там, ничего не выбрасывали, все хранили и жили по-настоящему экономно. Я согласился купить дом таким, как он есть, чтобы постепенно мы сами там убрали и выбросили все ненужное", – рассказал мэр Море Лоран Пети.

Как отмечается, чиновники хотели проверить, есть ли в доме что-то, что могло бы представить исторический интерес. Именно поэтому они отправились к дому, и начали тщательно проверять все, что там было. На одной из полок позади множества разных предметов они нашли три большие банки для варенья. Внутри них было пять килограммовых золотых слитков и более 1 тыс. золотых монет. Эксперты оценили находку в 500 тысяч евро.

Со временем, в задней части одного из шкафов обнаружили сейф, скрывавшийся за картонными коробками. Его отрыли и нашли там еще сотню золотых монет общей стоимостью 150 тысяч евро.

Мужчине, который продал дом, сообщили о найденном золото – он сказал, что слышал какие-то слухи о семейном сокровище, но считал, что его давно уже нет.

Власти города решили потратить деньги на общественный проект.

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