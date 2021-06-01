Видео дня: В США женщина с голыми руками бросилась на медведя и прогнала его
Американка защищала своих песиков
В США женщина с голыми руками бросилась на медведя и прогнала его. Забавное видео появилось в TikTok аккаунте bakedlikepike, и вскоре стало вирусным.
Как отмечается, событие произошло несколько дней назад в Калифорнии.
Медведь, или точнее медведица с двумя детенышами, попыталась перелезть через забор во двор одного из домохозяйств. Ее с лаем встретили по крайней мере четыре собаки, которых она, конечно же, попыталась отогнать лапой, ведь детеныши рядом. Но тут же на защиту питомцев выбежала их разъяренная хозяйка, работавшая в саду – и буквально вытолкнула дикое животное за забор.
Женщина и ее собаки не пострадали, а вот медведи испугались и убежали.
К слову, у нас на сайте есть и другие забавные видео с животными. К примеру, как четыре белых медведя пытались догнать грузовик в Якутии (РФ).