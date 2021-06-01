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Видео дня: В США женщина с голыми руками бросилась на медведя и прогнала его

Бурый медведь

 pixabay.com

Американка защищала своих песиков

В США женщина с голыми руками бросилась на медведя и прогнала его. Забавное видео появилось в TikTok аккаунте bakedlikepike, и вскоре стало вирусным.

Как отмечается, событие произошло несколько дней назад в Калифорнии.

Медведь, или точнее медведица с двумя детенышами, попыталась перелезть через забор во двор одного из домохозяйств. Ее с лаем встретили по крайней мере четыре собаки, которых она, конечно же, попыталась отогнать лапой, ведь детеныши рядом. Но тут же на защиту питомцев выбежала их разъяренная хозяйка, работавшая в саду – и буквально вытолкнула дикое животное за забор.

Женщина и ее собаки не пострадали, а вот медведи испугались и убежали.

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К слову, у нас на сайте есть и другие забавные видео с животными. К примеру, как четыре белых медведя пытались догнать грузовик в Якутии (РФ).

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