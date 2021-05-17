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Видео дня: В США, спасаясь от пожара, кот прыгнул с пятого этажа и выжил

ВВС

Инцидент произошел в Чикаго

В США кот выпрыгнул с пятого этажа дома, спасаясь от пожара, и спокойно пошел дальше по улице. Об этом говорится в сюжете BBC.

Как отмечается, инцидент произошел в Чикаго. В здании как раз бушевал пожар, так что животному не оставалось ничего другого, как прибегнуть к отчаянному шагу. Кот выпрыгнул из окна, а потом приземлился на лужайку рядом с домом и преспокойно пошел себе дальше.

К слову, спасатели сообщают, что от пожара в доме никто (включая котом) не пострадал.

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Ранее сообщалось, что украинский кот "зайцем" попал в Израиль в металлическом контейнере с конфетами. Он пробыл в дороге 3 недели и питался исключительно сладостями.

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