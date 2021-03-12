Видео дня: В Калифорнии индюк устроил погром в стоматологическом кабинете

Индюк Фото из открытых источников

Птице не понравилось ее отражение

В Калифорнии индюк наголову разгромил стоматологический кабинет, не на шутку напугав женщину. Об этом сообщает The Sacramento Bee.

Как отмечается, инцидент произошел в городе Фер-Окс, что недалеко от Сакраменто. Там индюк сначала разбил стекло в помещении, потом ворвался туда и повредил стоматологическое кресло. Также он расцарапал стены так сильно, что в кабинете придется делать ремонт.

При этом добавляется, что в это время в здании находилась офис-менеджер Донна Макдоналд. Сперва она подумала, что шум вызван землетрясением. Однако, когда женщина увидела индюка, то испугалась и спряталась от него куда подальше, вызвав соответствующую службу для животных.

Впрочем, даже специалистам не с первого раза удалось его утихомирить: индюк вырывался, кричал и продолжал делать беспорядок повсюду вокруг. И все же птицу сумели унять.

По мнению специалистов, причиной такого агрессивного поведения стало слишком чистое окно. Индюк мог увидеть в стекле свое отражение, приняв его за соперника, с которым надо сразиться за самку. Поэтому смельчаку ничего не оставалось, как достойно вступить в бой, а стоматологический кабинет просто стал заложником обстоятельств.

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