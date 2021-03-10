Видео дня: В Антарктиде пингвин прыгнул в лодку к людям, спасаясь от косатки

В Антарктиде пингвин засвистел в лодку к людям Скриншот с видео Daily Mail

Ему удалось это сделать со второй попытки

В Антарктиде пингвин, спасаясь от косатки, сам запрыгнул в лодку к туристам. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале Daily Mail.

Как видно, сначала животное пыталось самостоятельно спастись от крупнейшего хищного дельфина в воде, однако, когда поняло, что не в состоянии сделать это, решило искать другой способ. В частности, пингвин подплыл максимально близко к лодке с людьми и прыгнул, однако попасть на борт сперва не удалось. Вторая попытка стала успешной благодаря туристке, которая слегка подтолкнула животное.

Пингвин хорошо чувствовал себя среди людей и совсем их не боялся. А когда почувствовал, что опасность миновала, так же неожиданно и быстро, покинул лодку.

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