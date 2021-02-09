Видео дня: Сноубордисты "обкатали" Андреевский спуск в Киеве

Сноубординг на Андреевском спуске Фото из открытых источников

Зимние покатушки ребята устроили ночью, когда на спуске уже не было пешеходов

В Киеве из-за сильных снегопадов на Андреевском спуске устроили настоящий каток, где любители зимних видов спорта смогли вволю оттачивать свое мастерство катания на сноуборде, наслаждаясь при этом урбанистическим пейзажем вместо горного. Видео таких развлечений опубликовали в Telegram-канале "Киев сейчас".

В частности, молодые люди для катания на сноубордах нашли для себя замечательную альтернативу не только горнолыжным курортам в Карпатах, но и столичному Протасовому яру. Киевляне в центре города устроили "снежный серфинг", снимая свои пируэты на камеру.

Для этого ребята дождались идеальных условий, когда на вечернем Андреевском спуске уже не было прохожих, а обильные снегопады превратили знаменитую улицу в "лыжную трассу". Ролик сноубордисты сняли вчера вечером.

Двое юношей начинали спускаться на бордах от Андреевской церкви вниз, мимо театра, музея Булгакова, замка Ричарда и других памятников, демонстрируя при этом различные трюки.

Зимние развлечения молодые люди снимали на смартфоны.

"Зачем ехать в Карпаты, когда сноубордингом можно заняться в центре Киева? Андреевский спуск", - говорится в подписи к видео.

Новости по теме: В Литве Ferrari LaFerrari слепили из снега в натуральную величину

Ранее сообщалось, что в Киеве для буксировки грузовых автомобилей привлекли бронетранспортеры. Синоптики говорят, что в Украине будет снежить и в дальнейшем.