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Василий Вирастюк в маске Капитана Америки заявил, что не является супергероем

Facebook / Василий Вирастюк

По его словам, он может работать исключительно в пределах своих полномочий, прописанных законом

Народный депутат от франции "Слуга народа" Василий Вирастюк в маске Капитана Америки заявил, что не является супергероем, а работает в рамках своих полномочий. Такое сообщение он опубликовал в своем Facebook.
 
"Superman, Batman, Mister-A, Spiderman и т.д. То есть человек, который может и умеет все в этой жизни. Для него нет никаких препятствий нигде и никогда. Одним словом, полубог. Именно таким люди видят нардепа Верховной Рады Украины, а особенно нардепа-мажоритарщика", - написал бывший спортсмен.
 
По его словам, он может работать исключительно в пределах своих полномочий, прописанных законом и добавил, что не является "ни Святым Николаем, ни Робин Гудом, ни еще кем-то".
 
"Для тех, кто в танке, пост писал с определенной иронией. Опираясь на личные наблюдения за время работы на должности народного депутата ВР", - отметил" самый сильный человек мира", - резюмировал Вирастюк.
 
 
Напомним, ранее украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Александр Усик пришел в супермаркет в необычной одежде и остался неузнанным. Спортсмен надел кофту, похожую на ту, в которой он выходил на ринг на бой против Энтони Джошуа. Лицо боксера скрывал шлем.
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