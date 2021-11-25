Василий Вирастюк в маске Капитана Америки заявил, что не является супергероем

Facebook / Василий Вирастюк

По его словам, он может работать исключительно в пределах своих полномочий, прописанных законом

Народный депутат от франции "Слуга народа" Василий Вирастюк в маске Капитана Америки заявил, что не является супергероем, а работает в рамках своих полномочий. Такое сообщение он опубликовал в своем Facebook

"Superman, Batman, Mister-A, Spiderman и т.д. То есть человек, который может и умеет все в этой жизни. Для него нет никаких препятствий нигде и никогда. Одним словом, полубог. Именно таким люди видят нардепа Верховной Рады Украины, а особенно нардепа-мажоритарщика", - написал бывший спортсмен.

По его словам, он может работать исключительно в пределах своих полномочий, прописанных законом и добавил, что не является "ни Святым Николаем, ни Робин Гудом, ни еще кем-то".

"Для тех, кто в танке, пост писал с определенной иронией. Опираясь на личные наблюдения за время работы на должности народного депутата ВР", - отметил" самый сильный человек мира", - резюмировал Вирастюк.

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