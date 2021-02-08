В запорожской маршрутке пошел снег. Видео

Фото из открытых источников

Горожане надеются, что уже хотя бы после такого проезд в маршрутках не подорожает

Сегодня, 8 февраля, в запорожской маршрутке зафиксировали снег. Видео опубликовали в сообществу "Это Запорожье".

Как отметили на канале, язык идет об маршрутку №40.

Заметим, что по информации местных СМИ, в этот же день мэр Запорожья сделал важное заявление и рассказал, что хотел бы все маршрутки заменить на коммунальные автобусы.

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Отметим, что это далеко не первый инцидент с маршрутками в Запорожье. Так на прошлой неделе в результате столкновения маршрутное такси вылетело с дороги и въехало в столб, в результате чего пострадали 14 пассажиров. Водитель с места происшествия скрылся.

Тем временем, городской голова Львова Андрей Садовый вышел на улицы города, чтобы помочь коммунальщикам расчищать дороги от снега, сказав, что в снегопаде виноват он сам.