В запорожской маршрутке пошел снег. Видео
Горожане надеются, что уже хотя бы после такого проезд в маршрутках не подорожает
Сегодня, 8 февраля, в запорожской маршрутке зафиксировали снег. Видео опубликовали в сообществу "Это Запорожье".
Как отметили на канале, язык идет об маршрутку №40.
Заметим, что по информации местных СМИ, в этот же день мэр Запорожья сделал важное заявление и рассказал, что хотел бы все маршрутки заменить на коммунальные автобусы.
Отметим, что это далеко не первый инцидент с маршрутками в Запорожье. Так на прошлой неделе в результате столкновения маршрутное такси вылетело с дороги и въехало в столб, в результате чего пострадали 14 пассажиров. Водитель с места происшествия скрылся.
Тем временем, городской голова Львова Андрей Садовый вышел на улицы города, чтобы помочь коммунальщикам расчищать дороги от снега, сказав, что в снегопаде виноват он сам.