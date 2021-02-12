В Японии создали пост министра по одиночеству
Это решение вызвано ростом самоубийств в стране
Правительство Японии приняло создание новой должности - министр по проблемам одиночества. Об этом пишет Sankei со ссылкой на министра по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тецуси Сакамото.
Отмечается, что это решение вызвано ростом самоубийств в стране и других проблем на фоне коронавирус.
Так, премьер-министр Японии Есихидэ Суга поручил Тэцуси Сакамото совместить свой пост с должностью министра по проблемам одиночества.
"Из-за распространения коронавируса возросло количество самоубийств... Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры", - сказал Суга.
К слову, за прошлый год в Японии совершили самоубийство 20,9 тысячи граждан.
Напомним, в Киото служители храма "Дайгодзи" и компания Terra Space готовятся запустить в космос спутник со статуэткой Будды на борту.