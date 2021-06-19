В Ялте затопило крокодиляриум: Около 70 животных вырвались на волю
Крокодилы плавают в воде внутри помещения
В Крыму в городе Ялта, где сошли селевые потоки, затопило местный крокодиляриум. В результате чего рептилии вырвались на свободу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"Вода из Ялты уходит, но проблемы на этом не заканчиваются. В местном крокодиляриуме размыло все преграды и около 70 рептилий обрели желанную свободу", - говорится в подписи к видео.
Как видно на записи, крокодилы плавают в воде внутри помещения.
Напомним, на днях Керчь и несколько сел и городов в оккупированном Крыму подтопило из-за обильных осадков, а так называемый "глава полуострова" Сергей Аксёнов осмотрел Керчь на лодке. В частности, в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации.