В Якутии белые медведи устроили погоню за грузовиком. Видео
Животные почувствовали запах еды и захотели полакомиться
В России, в Якутии белые медведи устроили погоню за КамАЗом. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.
На кадрах видно, как четверо белых медведей бегут за грузовиком. При этом один из них опирается передними лапами на кузов, пытаясь залезть в него.
Видео гонки сразу разлетелось по сети – пользователи уверены, что животные бежали за машиной не просто так – они почувствовали запах еды и захотели полакомиться. По этой же причине к погоне присоединились и собаки.
Новости по теме: Медведям в США устроили "день рождения" - кормили тортом с ложечки и давали кофе. Видео
Ранее сообщалось, что в сеть попало видео с горнолыжного спуска в Румынии, где турист едва не попал в лапы медведя, который преследовал его по пятам.