В Якутии белые медведи устроили погоню за грузовиком. Видео

Фото из открытых источников

Животные почувствовали запах еды и захотели полакомиться

В России, в Якутии белые медведи устроили погоню за КамАЗом. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.



На кадрах видно, как четверо белых медведей бегут за грузовиком. При этом один из них опирается передними лапами на кузов, пытаясь залезть в него.

Видео гонки сразу разлетелось по сети – пользователи уверены, что животные бежали за машиной не просто так – они почувствовали запах еды и захотели полакомиться. По этой же причине к погоне присоединились и собаки.

Ранее сообщалось, что в сеть попало видео с горнолыжного спуска в Румынии, где турист едва не попал в лапы медведя, который преследовал его по пятам.