В Украине девочка стала звездой YouTube после объявления на столбе

Необычная реклама YouTube канала Фото из открытых источников

Таким образом канал набрал уже 27 тысяч подписчиков

Маленькая девушка, которая снимает видео о животных на YouTube, собрала за несколько дней более 27 тысяч подписчиков. Девочка стала звездой, разместив объявление о своем канале "Природа ТВ" на столбе. Пользовательница Twitter с ником "Сонькоу" сфотографировала его и выложила у себя на странице. Оттуда и началась волна популярности девочки.

Выяснилось, что автор канала – 10-летняя Вита – с родителями проживает в селе, которое стало частью Львова. За словесно мамы девочки, ребенок не хочет, чтобы ее фото было в сети.

"Мы не ожидали такого, не ожидали, что будет столько подписчиков! Могу сказать, что такая слава уже немного тяготит нас, родителей. Теперь мы должны контролировать, с кем она общается, на комментарии отвечает. Это непросто-стать известной за одну ночь", - рассказала Ирина.

История канала Виты началась в 2018 году, ей тогда было восемь лет. Профиль на YouTube ей помог создать старший брат.

"Создал по ее просьбе, показал, как публиковать видео. То есть инициатором была именно Вита. Дело в том, что она очень любит животных, поэтому и снимать их ей понравилось. Куда бы ни шли, она везде любит снимать. Сама продумывает, как и что снять", – сказала мать юной звезды.

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