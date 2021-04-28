В Тель-Авиве лошадь покаталась в лифте небоскреба. Фото

Фото из открытых источников

Пока неизвестно, какое именно обвинение предъявят нарушителям

В Тель-Авиве двое местных жителей решили не оставлять коня на улице, а прокатили его в лифте одного из небоскребов. Об этом сообщает newsru.co.il.

Согласно сообщению, об инциденте стало известно после того, как поступила жалобы от соседа. Также животное в лифте зафиксировали камеры наблюдения.

לא משהו חריג pic.twitter.com/5CB8Im8phK — יבגני זרובינסקי (@ivgiz) April 27, 2021

Причастными оказались двое жителей элитного небоскреба в квартале Аргазим. По результатам проверки, было установлено, что житель соседнего дома, видимо, катался неподалеку на лошади, а потом захотел хотел навестить друга. Однако, вместо того, чтобы оставить лошадь привязанной снизу, он поднялся с ней на шестой этаж.

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Как отмечается, владельца коня и его друга задержали, но пока непонятно, в чем их обвиняют. В то же время в администрации жилого комплекса заявили, что вскоре запрет на катание лошадей в лифтах внесут в устав дома.

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Напомним, недавно в канадском городе Тамблер-Ридж часть жителей осталась без доступа к интернету и кабельного телевидения из-за бобра, который перегрыз спрятанный в земле оптоволоконный кабель.