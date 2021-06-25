В Таиланде попугай съел 21 бриллиант из ожерелья хозяйки

Фото из открытых источников

Он вытащил из шкатулки с украшениями роскошное ожерелье и решил, что оно съедобно

В Таиланде женщину обокрал ее собственный домашний любимец - 8-месячный попугай по имени Фрости. Он вытащил из шкатулки с украшениями роскошное ожерелье и съел с него 21 бриллиант. Об этом сообщает Metro.

Как отмечается, произошел забавный и одновременно печальный инцидент в Бангкоке. Владелица попугая заметила около полудня, что птица странно себя ведет. Он отказывался от еды и казался слабым.

По словам хозяйки, у него были признаки боли в животе, поэтому она записала Фрости на рентген.

Рентген-снимок попугая



Фото из открытых источников

Трудно описать ее удивление, когда ветеринары обнаружили в желудке птицы 2 десятка небольших предметов, похожих на бусины или камешки.

Врачи назначили ему срочную операцию, которая длилась 2 часа.

За это время ветеринары изъяли из желудка попугая 21 бриллиант по 0,2 карата каждый.

Фото из открытых источников

Специалисты рассказали, что это было очень опасно для здоровья пернатого. Бриллианты были острыми, и из-за этого у птицы болел живот.

К тому же они могли повредить Фрости органы, если бы его владелица не обратилась к специалистам так быстро. Теперь грабитель проведет в больнице по меньшей мере неделю, пока не заживут швы.

По словам врачей, этих птиц привлекают блестящие предметы. Они часто встречались с подобными случаями, но этот был поистине особенным.

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