В Таджикистане уволили замглавы Минздрава: Он перепутал названия стран

Заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Самариддин Ализода Фото из открытых источников

На замечание чиновник отреагировал довольно бурно

В Таджикистане уволили заместителя министра здравоохранения и социальной защиты населения Самариддина Ализоду, который перепутал Южную и Северную Корею. Об этом сообщило таджикистанское Радио Свобода.

Как отмечается, 18 марта проходила специальная пресс-конференция с участием представителей Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, посвященная применению вакцины AstraZeneca в Таджикистане. На ней было заявлено, что государство не намерено отказываться от вакцины AstraZeneca по примеру других стран в связи с возможными побочными эффектами.

При этом добавляется, что сначала Ализода не смог вспомнить имя постоянного представителя ВОЗ и представителя ЮНИСЕФ в Таджикистане. А потом в ходе разговора о вакцинах других государств, он перепутал Южную Корею с Северной. На замечание присутствующих он отреагировал так: "Какая разница – Северная или Южная, Корея и есть Корея!"

Самариддин Ализода был назначен на свой пост в мае 2020 года в разгар борьбы с коронавирусной инфекцией. До назначения на должность заместителя главы МИНЗДРАВА он работал начальником Госслужбы санэпиднадзора Таджикистана, директором Государственного учреждения "Медико-профилактический медицинский институт Таджикистана" Министерства здравоохранения и соцзащиты.

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Напомним, ранее глава США Джо Байден уже второе перепутал должность вице-президента Камалы Харрис. Он назвал ее президентом.