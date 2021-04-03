В США в машину залетели 15 тысяч пчел, пока владелец авто ходил в магазин

Спасатель собрал всех пчел и забрал на свою пасеку, поскольку они искали себе королеву-матку

В штат Нью-Мексико (США) мужчина припарковался, чтобы сходить в магазин, а вернувшись через 10 минут, увидел рой пчел. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно сообщению, 28 марта в американском городе Лас-Крусе мужчина одолжил машину у друга и поехал в магазин. Когда он вышел из магазина и сел за руль - услышал позади себя громкий гул – 15 тысяч пчел залетели в салон автомобиля. Он сразу же выпрыгнул из автомобиля и позвонил в службу 911.

На помощь ему приехал внештатный пожарный, а по совместительству и пчеловод. Он взял с собой все необходимое оборудование — защитный костюм, перчатки, улей и масло лемонграсса, которое имитирует запах матки и приманивает пчел.

Пчеловод переместил всех пчел в улей за полчаса и забрал его с собой, чтобы поселить рой на своей пасеке.

Спаситель рассказал, что делать это было абсолютно безопасно, ведь пчелы именно искали себе королеву-матку и были невинными.

Как отмечается, во время инцидента никто не пострадал. Однако, охранника супермаркета один раз ужалили в губу.

Напомним, ранее австрийская компания Zallzburg, которая специализируется на производстве уникального альпийского "дикого меда", обратилась в муниципальный суд с обвинением своего соседа-конкурента – швейцарской фирмы Albert corp. Истец утверждал, что швейцарские пчелы занимались контрабандой пыльцы и нектара из Австрии.