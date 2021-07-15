live
Новости » Курьезы Читати новину українською

В США теннисный матч украинского спортсмена был сорван любознательным зайцем. Видео

Фото из открытых источников

Вероятно, его привлекла трава, поэтому он отправился на корт, но провел там меньше минуты

В США во время игры в теннис на поле забежал заяц и сорвал матч украинского спортсмена. Об этом сообщает Tennis Channel.

Отмечается, что это произошло во время теннисного турнира ATP в 1/16 финала. На нем соревновались украинец Илья Марченко и южноафриканец Кевин Андерсон.

Вероятно, зайца привлекла трава, поэтому он отправился на корт, но провел там меньше минуты.

Отмечается, что животное напугал линейный судья, который попытался его поймать. Из-за этого любопытный зверь покинул территорию поля.

 

Стоит отметить, что украинец Илья Марченко проиграл этот матч – в двух сетах южноафриканец Кевин Андерсон победил со счетом 7:5 и 6:3.

Новости по теме: Элина Свитолина проиграла польской теннисистке во втором круге Уимблдона-2021

Напомним, ранее в Австралии два голых туриста испугались оленя и потерялись в зарослях Королевского национального парка в городе Отфорд. Каждого из беглецов оштрафовали на 1000 австралийских долларов за нарушение коронавирусных ограничений.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

И искупаться, и шашлык поесть: Топ пляжей Киева и окрестностей, где стоит отдохнуть летом Озера с чудовищами, античные города и каньоны: Уникальные места Турции, которые стоит посетить Уникальные и удивительные: 9 водопадов мира между каньонов и вековых деревьев, что стоит увидеть Тропами империй и холодных войн: Путешествуем в Берлин местами архитектурного наследия

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект