В США теннисный матч украинского спортсмена был сорван любознательным зайцем. Видео

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Вероятно, его привлекла трава, поэтому он отправился на корт, но провел там меньше минуты

В США во время игры в теннис на поле забежал заяц и сорвал матч украинского спортсмена. Об этом сообщает Tennis Channel.

Отмечается, что это произошло во время теннисного турнира ATP в 1/16 финала. На нем соревновались украинец Илья Марченко и южноафриканец Кевин Андерсон.

Вероятно, зайца привлекла трава, поэтому он отправился на корт, но провел там меньше минуты.

Отмечается, что животное напугал линейный судья, который попытался его поймать. Из-за этого любопытный зверь покинул территорию поля.

Стоит отметить, что украинец Илья Марченко проиграл этот матч – в двух сетах южноафриканец Кевин Андерсон победил со счетом 7:5 и 6:3.

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