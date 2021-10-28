В Нью-Йорке школы запретили ученикам одевать на Хэллоуин костюмы из "Игры в кальмара"

Кадр из третьего эпизода сериала "Игра в кальмара" Netflix

Руководство учебных заведений обеспокоено, что это может спровоцировать насилие

В американском Нью-Йорке несколько начальных школ запретили ученикам одевать костюмы из сериала "Игра в кальмара" на Хэллоуин. Об этом сообщает BBC.

По словам руководителей учебных заведений, такие костюмы будут неуместны. Кроме того, в некоторых школах в США существуют правила относительно костюмов на Хэллоуин - они не должны иметь предметов, которые можно принять за оружие, а также не должны быть "слишком кровавые или страшные".

"Некоторые ученики начали воспроизводить в школах игры из этого сериала во время перерывов, поэтому директора предупредили родителей, что подобные игры недопустимы, поскольку они связаны с насилием", - рассказали правоохранители.

Ранее сообщалось, что в одном из дворов Луцка дети забавлялись, имитируя действия сериала "Игра в кальмара". Проигравших якобы "убивали выстрелом".

К слову, в прокат южнокорейский сериал "Игра в кальмара", в котором переплетается мир взрослых и детей, вышел в сентябре этого года. По сюжету, герои проходят простые, детские испытания, однако проигравшие теряют самое ценное - жизнь. Сериал не только о жестокости и малодушии, но и о человечности, честности и праве выбора. Чем опасны детские развлечения и чего опасаются родители и учителя рассказываем в статье "Игра в кальмара" захватила мир: Почему жестокие игры привлекают детей и как этому противостоять".