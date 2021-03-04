В США сделали прививку от коронавируса обезьянам

Пять горилл и четыре орангутанга получили COVID-вакцину для домашних животных

Согласно сообщению, вакцинировать животных решили после того, как восемь местных горилл в январе этого года заболели COVID-19.

Как отмечается, исследователи выразили обеспокоенность тем, что, ввиду проживания приматов в тесных семейных группах, вирус может быстро распространяться, а в дикой природе осталось менее 5 тыс. горилл.

Обезьяны из зоопарка Сан-Диего стали первыми животными, которым сделали прививки против коронавируса. К слову, введенная им вакцина непригодна для использования человеком.

Напомним, в прошлом году ученые из Китая сообщили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 на мышах, крысах и обезьянах.