В США сделали прививку от коронавируса обезьянам
Пять горилл и четыре орангутанга получили COVID-вакцину для домашних животных
В американском городе Сан-Диего в зоопарке "San Diego Zoo Wildlife Alliance" пять горилл и четыре орангутанга получили вакцину против коронавирусной болезни, предназначенную для домашних животных. Об этом сообщает Insider.
Согласно сообщению, вакцинировать животных решили после того, как восемь местных горилл в январе этого года заболели COVID-19.
Как отмечается, исследователи выразили обеспокоенность тем, что, ввиду проживания приматов в тесных семейных группах, вирус может быстро распространяться, а в дикой природе осталось менее 5 тыс. горилл.
Обезьяны из зоопарка Сан-Диего стали первыми животными, которым сделали прививки против коронавируса. К слову, введенная им вакцина непригодна для использования человеком.
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Напомним, в прошлом году ученые из Китая сообщили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 на мышах, крысах и обезьянах.