Как отмечается, группа в составе пятерых полицейских и двух работников службы контроля за животными была вынуждена ловить свинью, которая, вероятно, сбежала из дома.

После того как животное поймали, ее поместили "под стражу". Теперь полиция разыскивает хозяина беглой свинки.

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Напомним, ранее жандармерия муниципалитета Иль-сюр-Тет во Франции получила сообщение о возможном пребывании на берегу реки пантеры. Прибыв на вызов и проведя "спецоперацию" по задержанию хищника, правоохранители обнаружили , что пантера — плюшевая.