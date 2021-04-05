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В США мужчина предложил работу грабителю, напавшему на его заведение

Фото из открытых источников

Предпринимателю стало жаль преступника

В США в штате Джорджия бизнесмен предложил работу мужчине, который ограбил его заведение Diablo's Southwest Grill. Об этом сообщает CNN.

Рано утром в субботу, 3 апреля, мужчина ворвался в заведение и ограбил его за 45 секунд.

Владелец заведения Кард Уоллес предположил, что этот же мужчина недавно напал на по меньшей мере два других близлежащих предприятия - они сравнили изображение человека с камеры наблюдения. Уоллес рассказал, что сначала был разгневан, но потом ему стало жаль разбойника.

Он отметил, что, скорее всего, грабитель на неправильном жизненном пути и у него проблемы со средствами. Уоллес посоветовал ему подать объявление о поиске работы и оставил свой номер телефона.

"Без полиции, без вопросов. Давайте сядем и поговорим о том, как мы можем помочь вам исправить путь, которым вы идете", - отметил Уоллес.

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