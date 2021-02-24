В США мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы не идти на работу

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В конце концов из-за выходки он стал безработным

В американском штате Аризона 19-летний парень инсценировал собственное похищение, чтобы не идти на работу на завод по производству шин. Об этом сообщает ABC 15.

Согласно сообщению, Брендон Соулс заявил, что его похитили двое неизвестных людей в масках. Впоследствии они выбросили без сознания юношу из машины.

Как отмечается, полиция провела расследование, но не смогла найти никаких доказательств, чтобы подтвердить показания Соулса. Так предполагаемых похитителей не зафиксировала ни одна камера наблюдения.

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По словам парня, его похитили из-за "больших денег", которые его отец якобы спрятал по всему городу, но все оказалось выдумкой.

Американец во всем признался, когда обман стал очевиден, и объяснил, что ему нужен был повод не пойти на работу. Парня арестовали за ложное сообщение в полицию, а тогда еще и уволили с работы.

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Напомним, недавно в Донецкой области 15-летняя девочка отравилась таблетками чтобы не идти на занятия в школу.