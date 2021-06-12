В США ловца лобстеров проглотил кит, но мужчина выжил

Майкл Паккард Фото из открытых источников

Животное выплюнуло его через 30-40 секунд

Американского ловца лобстеров Майкла Паккарда проглотил горбатый кит, но, пробыв в его рту примерно 30-40 секунд, мужчина сумел выжить. Об этом сообщает CBS Boston News.

Как отмечается, инцидент произошел накануне у берегов города Провинстаун (штат Массачусетс).

По словам мужчины, он нырял с аквалангом с катера и в какой-то момент, будучи на дне, почувствовал сильный толчок, после чего все потемнело".

Сначала Паккард подумал, что оказался внутри белой акулы, но чувствовал, что вокруг зубов нет. Тогда он подумал про кита, и уже готовился к смерти.

Но неожиданно кит вынырнул на поверхность и выплюнул мужчину. Он самостоятельно добрался до своего катера.

Из повреждений Паккард получил лишь вывихи колен. После встречи с китом мужчину госпитализировали.

Зоологи этот случай назвали крайне редким. Они заверили, что киты обычно не трогают людей. Вероятно, животное захватывало ртом добычу рядом с Паккардом и проглотило того случайно.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Австралии. Мужчина чудом сумел спастись от крокодила. Ему удалось руками раскрыть пасть животного, которое ухватило его за голову.