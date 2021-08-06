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Бортпроводников, которым пришлось успокаивать неадекватного пассажира, отправили в оплачиваемый отпуск до завершения расследования.

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Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" пассажирка рейса PS6212 Анталия-Киев авиакомпании "МАУ" решила прогуляться пока ждала разрешения покинуть самолет. Она открыла аварийный выход и вышла на крыло воздушного судна. Женщина не находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 