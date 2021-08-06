Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx— Sam Sweeney (@SweeneyABC) August 3, 2021
THE FINAL #FRONTIER pic.twitter.com/P8HV6zrbia— ⚒IG:@MarcoPoloSTBNY⚒ (@Marcopolostbny) August 3, 2021
#frontier #frontierairlines crazy it happened right beside, me it’s crazy out here pic.twitter.com/YdjURlSb5p— k9spams (@k9spams) August 3, 2021
Когда самолет приземлился в Майами, в аэропорту его арестовала полиция. Правоохранители предъявили ему обвинение по трем пунктам.
Бортпроводников, которым пришлось успокаивать неадекватного пассажира, отправили в оплачиваемый отпуск до завершения расследования.
Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" пассажирка рейса PS6212 Анталия-Киев авиакомпании "МАУ" решила прогуляться пока ждала разрешения покинуть самолет. Она открыла аварийный выход и вышла на крыло воздушного судна. Женщина не находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.