Когда самолет приземлился в Майами, в аэропорту его арестовала полиция и предъявила обвинения по трем пунктам

Экипаж самолета американской авиакомпании Frontier Airline, летевший из Филадельфии в Майами, был вынужден успокоить неадекватного пассажира примотав его скотчем к сидению. Об этом сообщает LAD Bible.

Как отмечается, после вылета из Филадельфии 22-летний Максвелл Берри выпил 2 алкогольных напитках, после чего начал приставать к стюардессе. Он заказал третий напиток, но почти сразу разлил его на себя и пошел в туалет. Из уборной мужчина вышел уже без рубашки.

Одна из бортпроводниц попросила пассажира одеться и пыталась помочь ему достать сухую одежду из ручной клади. Однако он около 15 минут слонялся по самолету и приставал сразу к двум стюардессам – обнимал их и прикасался к их груди - которые в свою очередь обратились за помощью к еще одному бортпроводнику.

Когда тот попросил пассажира сесть на свое место и успокоиться, Берри ударил его кулаком в лицо. После этого в конфликт вмешались неравнодушные люди. Они смогли усадить мужчину на место и удержать до тех пор, пока его не примотали к сиденью скотчем.

Он кричал, угрожал и просил о помощи, но присутствующие лишь смеялись над ним. Так Максвелл Берри летел до самого конца рейса.

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