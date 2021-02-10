В США адвокат во время суда случайно вышел в Zoom с забавным фильтром. Видео

Адвокат с фильтром кота Фото из открытых источников

За сутки ролик с "котом-адвокатом" собрал на YouTube более 3 млн просмотров

В Техасе во время судебного заседания через Zoom адвокат Рид Понтон случайно вышел в эфир в образе котенка.

Внимание на данный инцидент у себя в Twitter обратил судья Рой Фергюсон, участвовавший в заседании.

Как пояснил сам адвокат, причиной конфуза стало то, что он вышел в Zoom с компьютера своей секретарши, на котором был включен соответствующий фильтр, и не сразу понял, как его отключить.

"Я не кот", – заверил он других участников заседания, пытаясь решить проблему.

Всего за сутки ролик с "котом-адвокатом" собрал на YouTube более 3 млн просмотров и запустил в соцсетях целый ряд тематических мемов.

Ранее сообщалось, что австрийские производители меда обвинили швейцарских пчел в контрабанде пыльцы и нектара из Австрии.