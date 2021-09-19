В Швейцарии из-за пандемии коронавируса и плохого урожая заканчиваются чипсы

Сложные правила ввоза в Швейцарию, направленные на защиту местных фермеров, немного усложнили импорт картофеля

В Швейцарии фиксируется нехватка чипсов из-за низкого урожая картофеля, который вызвали постоянные дожди в этом году. Об этом сообщает The Local.

Согласно сообщению, в стране из-за того, что люди больше сидят дома, спрос на продукт увеличился до 30%.

В частности, производителям не хватает картофеля, и им нужно будет импортировать не менее 20 тыс. тонн из-за рубежа.

Компании по производству чипсов заявляют, что на данном этапе невозможно определить, насколько серьезным будет дефицит, последствия будут понятны лишь в декабре.

"Точные масштабы недостачи могут быть определены количественно только в начале декабря, когда урожай будет на складах", - сказала представитель одной из компаний.

Сложные правила ввоза в Швейцарию, направленные на защиту местных фермеров, немного усложнили импорт, поскольку требовалось специальное разрешение Федерального управления сельского хозяйства.

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Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала об опасности чипсов и вермишели быстрого приготовления. По ее словам, глутамат натрия – распространенная пищевая добавка, что у некоторых людей вызывает ужас. Люди жалуются, что от нее болит голова, лицо может становиться красным и отечным, усиливается сердцебиение, возникает тошнота и слабость.