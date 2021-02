Похоже на "тирамису" В Саудовской Аравии выпал снег, а потом его засыпало песком

Местные жители не сдерживают радости

В Саудовской Аравии сперва выпавший снег, а затем его засыпало песком, вследствие чего образовалось аномальное явление. Об этом сообщает International Business Times.

Как отмечается, в ночь на 18 февраля снегом покрыло северный регион Табуку, но позже над горам поднялся пылевой ветер. Как следствие - образовалось своеобразное "тирамису". Первым его слоем является песок, далее снег и еще раз песок в завершение.

Местные жители не могут скрыть радость и охотно делятся снимками и видео уникального явления в социальных сетях.

Однако, верблюды, в отличие от людей, шокированы.

Forbidden dessert. Tabuk Mountain in Saudi Arabia. When it has snowed, & sand has blown over it, you get Tiramisu @imgur pic.twitter.com/FDR30bUwH1