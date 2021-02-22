Похоже на "тирамису" В Саудовской Аравии выпал снег, а потом его засыпало песком

Фото из открытых источников

Местные жители не сдерживают радости

В Саудовской Аравии сперва выпавший снег, а затем его засыпало песком, вследствие чего образовалось аномальное явление. Об этом сообщает International Business Times.

Как отмечается, в ночь на 18 февраля снегом покрыло северный регион Табуку, но позже над горам поднялся пылевой ветер. Как следствие - образовалось своеобразное "тирамису". Первым его слоем является песок, далее снег и еще раз песок в завершение.

Местные жители не могут скрыть радость и охотно делятся снимками и видео уникального явления в социальных сетях.

Однако, верблюды, в отличие от людей, шокированы.

Forbidden dessert. Tabuk Mountain in Saudi Arabia. When it has snowed, & sand has blown over it, you get Tiramisu @imgur pic.twitter.com/FDR30bUwH1 — Channa Prakash (@AgBioWorld) February 20, 2021

Snow in Northern west of Tabuk, Saudi Arabia ❄️

Date: Thursday, 18 February 2021..

Video taken by: Fawaz Alharbi pic.twitter.com/YbEjYQ6YVT — (@Textive) February 18, 2021

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Напомним, 6-7 февраля в Словакии и Чехии выпал цветной снег. Вероятной причиной его яркой окраски стал розовая пыль из Сахары, которая достигла территорий стран в юго-западном воздушном потоке.