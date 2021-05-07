Как отмечается, "королевское" пиво варят из органического ячменя, который растет на территории поместья Ее Величества.

"Что может быть лучшим способом отпраздновать День отца, чем один из наших новых сортов пива Sandringham", - говорится в заметке.

"Королевское" пиво Елизаветы II Twitter / Sandringham

К слову, выпуск нового пива – это уже не первый выход королевы Елизаветы II на алкогольный рынок. Букингемский дворец уже давно выпустил в продажу джин, виски, вина и шампанское под королевским брендом.

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Напомним, в ноябре прошлого года королева Британии Елизавета II запустила собственную линию алкоголя к зимним праздникам - авторский джин на травах, собранных в Сандрингеме. Цена элитного алкоголя от Ее Величества стартует от 50 фунтов (примерно 1900 гривен).