В Румынии вакцинацию от коронавируса начали делать в замке Дракулы

Замок Бран (замок Дракулы) в Трансильвании (Румыния). Фото из открытых источников

Так в стране хотят привлечь большее количество румын сделать прививку, выступающих против вакцинации

На территории известного замка Дракулы в Трансильвании открыли пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, в замке используется брендинг на вампирскую тематику, чтобы привлечь людей к вакцинации. Это часть кампании правительства, направленной на то, чтобы побудить большее количество румын сделать прививку от COVID-19.

Правительство Румынии хочет вакцинировать 10 миллионов человек к сентябрю, но в стране один из самых высоких уровней неприятия вакцинации в Европе - почти половина граждан выступают против прививки.

В свою очередь, замок Бран (Дракулы) надеется, что его инициатива поможет увеличить количество проведенных прививок. В частности, в выходные дни в мае каждый желающий может прийти без предварительной записи, чтобы получить прививку, а также получить бесплатный вход на выставку средневековых орудий пыток.

"Идея заключалась в том, чтобы показать, как 500-600 лет назад в Европе кололи людей", - сказал директор по маркетингу замка Бран Александру Приску.

Напомним, в Румынии заявили об обнаружении нового штамма коронавируса COVID-19, который впервые зафиксировали в Индии. Случай диагностировали у 26-летнего пациента, который прибыл в страну примерно месяц назад и имел легкие симптомы.