В России провели чемпионат по скоростному копанию могил

Фото из открытых источников

Чемпионат проходил вблизи местного крематория

В Новосибирске состоялся чемпионат по скоростному копанию могил. Команды из разных городов должны были на скорость вырыть яму, в которую должны были вместить настоящий гроб. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, специфические соревнования состоялись 14 мая вблизи Новосибирского крематория.

Конкурс прошел в рамках выставки "Некрополь – Сибирь 2021". Чтобы выполнить задание, участники должны были выкопать могилу размером 2 метра в длину, 80 сантиметров в ширину и 160 сантиметров в глубину. Для измерения применяли гроб.

По словам организатора, две команды, участвовавшие в соревновании, не смогли соблюсти необходимые размеры.

Победителем чемпионата стала команда из Омска. Ребята справились с заданием за 38 минут и выкопали могилу.

Также в соревнованиях принимали участие команды, состоящие из 2 копателей, из Томской и Новосибирской областей и Алтайского края.

Как отмечают в "уставе" конкурса, целей такого мероприятия несколько, а именно:

поднять престиж профессии,

повысить уровень выполнения работ

привлечь внимание молодого поколения к профессии работника ритуальных услуг.

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