В РФ "побили горшки" лидер группы "Ногу свело" и Дима Билан: Дошло до заявления в полицию

Российский певец Дима Билан Фото из открытых источников

Покровский заявил, что в его адрес с телефонного номера поступили сообщения с угрозами

Российский музыкант, композитор, фронтмен группы "Ногу свело!" Макс Покровский написал заявление в полицию на певца Диму Билана. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает 5-tv.ru.

Музыкант заявил, что в его адрес с телефонного номера поступили сообщения с угрозами. Позвонив абоненту и поговорив с якобы с их автором, Покровский предположил, что это Дима Билан.

Сейчас правоохранители проводят проверку. По данным полиции, номер, на который перезвонил Покровский, зарегистрирован в Канаде.

Отмечается, что обращению музыканта в правоохранительные органы предшествовал конфликт двух певцов, который произошел после того, как лидер рок-группы сделал Билана виновным в отмене выступления в Петербурге.

Покровский заявил, что выступление его группы сорвалось из-за того, что Билан якобы не соблюдал необходимые меры безопасности. В частности, зрители не соблюдали социальную дистанцию и были без масок.

"Билан, бл@дь, слушай меня внимательно. Я говорю вежливо и подбираю слова. Вчера в Питере на Roof Place ты наср@л на все правила, и наш концерт отменяют. Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и публике, в частности, к нашей", - сказал Покровский в видеообращении.

В ответ Билан отверг обвинения.

"Уважаемый Максим Сергеевич Покровский, вот уже третий день вы, оказывается, не унимается и продолжаете пиариться на моем питерском концерте и снимать свой хайповый сериал под названием "Билан", - сказал он.

По словам певца, он сам вакцинирован от коронавируса и соблюдал все возможные меры безопасности на своем концерте "на все 200%".

"Я не считаю, что я виноват в отмене вашего концерта за то, что один раз привит, подчеркиваю - вышел в зал на 30 секунд", - подчеркнул Билан.

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