Как отмечается, правоохранители волновались, что такая прогулка может закончиться неудачно для бобра, поэтому они решили провести его до места назначения. Полицейские даже сняли животное на видео и опубликовали его в социальных сетях.

"Животное сходило с тротуара через каждые несколько метров, даже не подозревая, что его может сбить автомобиль. Поэтому сотрудники патрульно-оперативного управления сопровождали бобра", – сообщили в пресс-службе районного штаба в Гнезно.

Как долго патрульные сопровождали животное – не сообщают. Но они уверяют, что оставили бобра лишь тогда, когда он безопасно добрался до зеленой зоны, где ему не угрожали автомобили.

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Напомним, в апреле этого года в спальном районе Харькова заметили бобра, который разгуливал по улице и копался в луже, а когда увидел чужака, начал убегать.