Как отмечается, инцидент произошел в четверть лиге Польши, когда встречались команды ZKS Olimpia Elbląg и Pisa Primavera Barczewo.

В частности, поединок был прерван на 66 минуте, когда внезапно на футбольное поле приземлился парашютист. Момент приземления запечатлел мужчина, который вел трансляцию поединка.

Через минуту после успешного приземления парашютиста арбитр решил его "наказать". Рефери продемонстрировал незваному гостю желтую карточку.

После этого игра продолжилась.

Awaryjne lądowanie w Elblągu, podczas spotkania rezerw @ZKSOlimpia z Pisą Primavera Barczewo. Takie rzeczy tylko na boiskach forBET IV Ligi! @iforbetpl #KursNaforBETIVLigę pic.twitter.com/ib0dZpbvRq — WMZPN (@wmzpn) June 8, 2021

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