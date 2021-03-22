В особняк Джонни Деппа проник бездомный и принял душ

Джонни Депп Niviere David/Abaca/Sipa USA/Sip/Legion Media

Также неизвестный частично опорожнил бар с элитным алкоголем

В поместье голливудского актера Джонни Деппа проник бездомный мужчина. Пока соседи вызывали полицию, он успел принять душ и выпить элитный алкоголь. Об этом сообщает TMZ.

Согласно сообщению, инцидент произошел 18 марта в Лос-Анджелесе, когда на заднем дворе соседа Деппа ходил бездомный. Владелец поместья заметил его и начал кричать, из-за чего незваный гость испугался и перелез через забор к звездному жителю. Сосед актера сразу вызвал милицию, но пока они прибыли, бездомный проник внутрь дома Джонни Деппа. Поместье Джонни Деппа в Лос-Анджелесе tmz

Как отмечается, прежде всего, он принял душ и частично опорожнил бар с алкоголем. Когда же приехала полиция, мужчина отказался выходить из дома добровольно, из-за чего правоохранительным органам пришлось выламывать дверь.

Злоумышленника привлекли к уголовной ответственности за вандализм в результате повреждения двери в доме.

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Напомним, в апреле 2020 года бездомный залез в дом известного рэпера Эминема и угрожал его убить, однако певец смог передать непрошеного гостя охране. Нападавший находится под арестом и обвиняется в незаконном вторжении в дом и порче имущества.