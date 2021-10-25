В Одессе суд приговорил двух воров к чтению книг

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Судья посчитал, что лишение свободы для воров автомагнитол будет слишком суровым. Поэтому за год они должны прочитать несколько книг и отчитаться

Малиновский районный суд Одессы обязал двух мужчин читать произведения Тараса Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона. Граждан признаны виновными в краже магнитол из машин. Об этом говорится в решении Суда.

Как отмечается, 6 января в Одессе мужчины проникли на штрафплощадку и из салонов автомобилей, которые там стояли, похитили автомагнитолы, автодинамики и рычаг коробки передач. Ущерб причинен на 1 455 гривен.

"Похищенные предметы они спрятали в свои рюкзаки, однако в связи с тем, что были замечены охраной площадки, бросили рюкзаки с похищенным имуществом и скрылись с места преступления", - говорится в сообщении судебного решения.

Позже они вернулись за украденным - их задержали.

Фигурантам 19 лет и 23 года. Раньше судимыми не были.

Во время заседания речь зашла о литературе. Фигуранты заявили, что не любят читать.

Судья посчитал, что лишение свободы для воров автомагнитол будет слишком суровым. Оно не будет соответствующим ни к совершенному правонарушению, ни к лицам обвиняемых.

Мужчин все же признали виновными в краже, но освободили от трехлетнего срока в тюрьме при условии испытательного срока в один год.

За это время они должны периодически появляться для регистрации и сообщать о смене места работы и проживания, а также перечитать такие произведения: Марка Твена Приключения Тома Сойера и Приключения Гекльберри Финна, повесть Белый клык Джека Лондона и стихотворение Тараса Шевченко проходят дни, проходят ночи.

"Суд делает вывод, что не по возрасту, а по развитию указанные лица являются почти детьми, со своим ограниченным внутренним миром, своими оскорбительными и уязвимыми чувствами. При определенной жизненной преграды такое лицо, не имея жизненного опыта, не имея критического мышления, допускающий довольно тривиальные поступки, которые по своему содержанию является очевидно общественно опасными", - подчеркнули в суде.

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Ранее сообщалось, что гражданин Соединенных Штатов Америки подал в суд на своих родителей и отсудил у них более 30 тыс. долларов. Мужчина обвинил их в том, что они выбросили его коллекцию порнографии.