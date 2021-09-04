В Одессе дипломат из Литвы заявил об "угоне" авто: Он перепутал адрес

В Одессе высокопоставленный дипломат из Латвии заявил о похищении служебного автомобиля . Однако правоохранители выяснили, что машину никто не угонял. Об этом сообщает " Думская ".

Согласно сообщению, сегодня, 4 сентября, дипломат оставил свою Audi Q8 на Александровском проспекте. Он припарковал автомобиль и ушел по делам. Однако, вернувшись чиновник перепутал адрес и не смог найти машину. Он сразу же обратился к правоохранителям и заявил о похищении.

На место происшествия прибыли правоохранители, сразу нашли "потерянную" Audi, которую никто не трогал.

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