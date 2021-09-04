В Одессе дипломат из Литвы заявил об "угоне" авто: Он перепутал адрес
Чиновник перепутал улицу, на которой оставил машину и никто машину не трогал
В Одессе высокопоставленный дипломат из Латвии заявил о похищении служебного автомобиля. Однако правоохранители выяснили, что машину никто не угонял. Об этом сообщает "Думская".
Согласно сообщению, сегодня, 4 сентября, дипломат оставил свою Audi Q8 на Александровском проспекте. Он припарковал автомобиль и ушел по делам. Однако, вернувшись чиновник перепутал адрес и не смог найти машину. Он сразу же обратился к правоохранителям и заявил о похищении.
На место происшествия прибыли правоохранители, сразу нашли "потерянную" Audi, которую никто не трогал.
Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева автолюбители сфотографировали на дороге автомобиль, где на месте водителя сидит кот.