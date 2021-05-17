В Николаевской области полиция искала мальчика, который спал в шкафу

Фото с места происшествия Facebook/Полиция Николаевской области

Ребенок устав, уснул в шкафу в одной из комнат дома, и не слышал как его ищут родители

В Николаевской области полиция объявила в розыск трехлетнего мальчика, родители которого заявили об исчезновении ребенка. Однако оказалось, что он просто заснул в шкафу дома. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в Facebook.

Согласно сообщению, вчера, 16 мая, в полицию поступило сообщение о том, что около 15:00 ребенок ушел из дома по ул. Молодежной в с. Дмитровка Очаковского района и не вернулся.

Немедленно по тревоге на розыск ребенка был поднят весь личный состав полиции.

"К счастью мальчик не покидал дом, а утомившись, заснул в шкафу в одной из комнат дома, и не слышал, как его ищут родители", - отметили правоохранители.

В свою очередь, полиция призвала родителей следить за своими детьми и держать их в поле зрения.

"Уважаемые родители! Будьте бдительными к своим детям, всегда держите их в поле зрения, особенно малолетних, общайтесь с ними и объясняйте им правила безопасного поведения", - отметили правоохранители.

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Напомним, ранее в Киевской области исчез двухлетний мальчик. Родители обратились за помощью не сразу, а только через 5 часов после исчезновения ребенка.

Мальчика нашли только на следующий день в лесу. Маленький Богдан был живым и невредимым.