В небе над Токио заметили гигантскую голову. Видео

На создание этого арт-объекта потратили около трех лет

В Токио посетители парка Ëёги и жители соседних домов стали свидетелями необычного явления - в небе над городом летала 20-метровая человеческая голова. Соответствующее видео опубликовало агентство HNK.

Стоит отметить, что это была социальная акция. Она прошла в Токио 16 июля.

В частности, пролет гигантского воздушного шара в виде человеческой головы был организован местными властями совместно с группой современных художников "Me" в преддверии Олимпийских игр.

На создание этого арт-объекта потратили около трех лет.

В качестве лица для летающей головы художники использовали внешность реального человека, чья личность сохраняется в тайне. Всего в специальном кастинге принимали участие более тысячи человек со всех уголков планеты - среди них были как младенцы, так и те, кому уже исполнилось 90 лет.

Голова летала над городам с утра и до самого вечера.

Авторы этого проекта выразили надежду, что их работа заставит окружающих задуматься о сосуществовании людей в мире.

Как сообщалось, ранее организаторы Олимпийских игр в Токио изменили процедуру вручения наград в связи с пандемией COVID-19. В этом году запрещены рукопожатия и объятия, а спортсмены сами будут надевать себе на шею победные медали.

Также стало известно, что для награждения атлетов на Олимпийских играх-2020 в Токио изготовили медали из необычного материала. Победные медали для олимпийцев сделаны из сырья переработанных старых смартфонов и планшетов.