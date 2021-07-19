В небе над Токио заметили гигантскую голову. Видео
На создание этого арт-объекта потратили около трех лет
В Токио посетители парка Ëёги и жители соседних домов стали свидетелями необычного явления - в небе над городом летала 20-метровая человеческая голова. Соответствующее видео опубликовало агентство HNK.
Стоит отметить, что это была социальная акция. Она прошла в Токио 16 июля.
В частности, пролет гигантского воздушного шара в виде человеческой головы был организован местными властями совместно с группой современных художников "Me" в преддверии Олимпийских игр.
東京都内では16日、朝から空に巨大な人の顔が浮かび上がる現代アート作品が披露され、話題となっています。https://t.co/Ykgjcyjuxo#nhk_video pic.twitter.com/zmr6tmrlcj— NHKニュース (@nhk_news) July 16, 2021
На создание этого арт-объекта потратили около трех лет.
В качестве лица для летающей головы художники использовали внешность реального человека, чья личность сохраняется в тайне. Всего в специальном кастинге принимали участие более тысячи человек со всех уголков планеты - среди них были как младенцы, так и те, кому уже исполнилось 90 лет.
Голова летала над городам с утра и до самого вечера.
Авторы этого проекта выразили надежду, что их работа заставит окружающих задуматься о сосуществовании людей в мире.
Как сообщалось, ранее организаторы Олимпийских игр в Токио изменили процедуру вручения наград в связи с пандемией COVID-19. В этом году запрещены рукопожатия и объятия, а спортсмены сами будут надевать себе на шею победные медали.
Также стало известно, что для награждения атлетов на Олимпийских играх-2020 в Токио изготовили медали из необычного материала. Победные медали для олимпийцев сделаны из сырья переработанных старых смартфонов и планшетов.