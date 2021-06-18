В метро Киева пытались потушить пожар шваброй: Сеть взорвало эпическое видео

Возгорание произошло под потолком, искры сыпались сверху прямо на головы пассажирам

В Киевском метрополитене произошел небольшой пожар, который работники подземки взялись тушить шваброй. Видео инцидента разместили в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел утром в пятницу, 18 июня, на станции метро "Золотые ворота". Под потолком произошло небольшое возгорание. Искры сыпались сверху прямо на головы пассажирам.

Люди сначала перемещались и не реагировали на возгорание, а потом один неравнодушный прохожий встал в тоннеле перехода и предупреждал о том, что впереди опасность.

Однако больше всего очевидцев происшествия поразили действия работников метрополитена. Через несколько минут после возгорания прибежал рабочий со шваброй и начал тушить пожар тряпкой. Эпическую борьбу с огнем сняли на видео.

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"Техника тушения пожара в столичной подземке просто поражает. Киев, станция метро "Золотые ворота", - сказано в подписи к видео.

В комментариях к видео мнения пользователей разделились. Некоторые отметили, что рабочий метро все сделал правильно, а некоторые возмутились техникой безопасности в метрополитене.

Уборщик поступил правильно, приступил к тушению всеми доступными средствами, не растерялся. К метрополитену конечно есть вопросы.

Украинские инновации. Не то, что в Европе.

Сгорело миллиона на два, нужно больше швабр - точно цену до 20 гривен поднимут.

Молодец человек, который стал в центре, и, судя по всему, предупреждал людей.

Работник метро - красава, не растерялся в такой ситуации.

Нанотехнологии.

А где Киевский метрополитен закупает такие тряпки?

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