Как отмечается, объявление на бумаге разместили на Центральном рынке Мариуполя. На фотографии видно, что воспользоваться гардеробной смогут только те, кто:

прошел полную или частичную вакцинацию;

имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19;

документ о выздоровлении.

На объявлении указано, что такое решение приняла администрация рынка.

Фото из открытых источников

Наверное уборную на рынке решили подчинить общему правилу о вакцинации для непродовольственных рынков.

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Напомним, в Украине по состоянию на сегодня, 27 октября, в красную зону входят Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская и Николаевская области.

А с 30 октября красными станут еще семь областей. Самый высокий уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.