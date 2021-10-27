Как отмечается, объявление на бумаге разместили на Центральном рынке Мариуполя. На фотографии видно, что воспользоваться гардеробной смогут только те, кто:
- прошел полную или частичную вакцинацию;
- имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19;
- документ о выздоровлении.
На объявлении указано, что такое решение приняла администрация рынка.
Наверное уборную на рынке решили подчинить общему правилу о вакцинации для непродовольственных рынков.
Напомним, в Украине по состоянию на сегодня, 27 октября, в красную зону входят Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская и Николаевская области.
А с 30 октября красными станут еще семь областей. Самый высокий уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.