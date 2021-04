В Малайзии арестовали художника из-за плейлиста в Spotify

Мужчина создал подборку, каждая песня которой содержала слово "зависть". Так он отреагировал на комментарий королевы в Instagram

В Малайзии арестовали художника Фахми Резу из-за того, что он оскорбил королеву Азизу, создав плейлист на платформе Spotify. Так он насмехался над комментариями, которые она писала в Instagram, передает New York Post.

Как отмечается, список воспроизведения под названием This Is Dengki Ke? состоял из 101 композиции, каждая из которых имела в тексте слово "зависть". На обложку этого плейлиста Фахми поставил портрет королевы Азизы.

Поступок Фахми был реакцией на комментарий королевы в Instagram. На вопрос одного из подписчиков о том, вакцинированы ли от коронавируса повара во дворце, королева ответила: "А что? Вы завидуете?". Такая реплика возмутила пользователей социальных сетей и вызвала волну осуждения.

Опубликовать плейлист в Spotify удалось не сразу – платформа блокировала его более 10 раз, но Фахми не сдавался.

"Вы можете удалить обложку и название моего плейлиста, но я продолжу заменять их новыми. Я могу делать это целый день. Давайте танцевать", - написал мужчина в Twitter.

Dear @SpotifyMY



Kamu boleh padamkan image dan title playlist aku berkali-kali, tapi aku akan terus gantikan dengan yang baru. I literally can do this all day. Let's dance! #DengkiKe https://t.co/KnGn39cZKu pic.twitter.com/Qe7VRiyVVD