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В Малайзии арестовали художника из-за плейлиста в Spotify

Фахми Реза The Star

Мужчина создал подборку, каждая песня которой содержала слово "зависть". Так он отреагировал на комментарий королевы в Instagram

В Малайзии арестовали художника Фахми Резу из-за того, что он оскорбил королеву Азизу, создав плейлист на платформе Spotify. Так он насмехался над комментариями, которые она писала в Instagram, передает New York Post.

Как отмечается, список воспроизведения под названием This Is Dengki Ke? состоял из 101 композиции, каждая из которых имела в тексте слово "зависть". На обложку этого плейлиста Фахми поставил портрет королевы Азизы.

Поступок Фахми был реакцией на комментарий королевы в Instagram. На вопрос одного из подписчиков о том, вакцинированы ли от коронавируса повара во дворце, королева ответила: "А что? Вы завидуете?". Такая реплика возмутила пользователей социальных сетей и вызвала волну осуждения.

Опубликовать плейлист в Spotify удалось не сразу – платформа блокировала его более 10 раз, но Фахми не сдавался. 

"Вы можете удалить обложку и название моего плейлиста, но я продолжу заменять их новыми. Я могу делать это целый день. Давайте танцевать", - написал мужчина в Twitter. 

 

В свою очередь, малайзийские правоохранители расценили распространение подобного контента как призыв к мятежу. Его арестовали, но на следующий день освободили под залог. По словам адвоката, пока неизвестно, будут ли выдвигать Фахми какие-то обвинения.

К слову, это уже не первая такая акция художника. В 2018 году Фахми Резу арестовали на месяц из-за сатирического мультфильма об экс-премьер-министре.

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Напомним, ранее в Малайзии мужчина нашел в своей обуви, которую он не носил длительный период времени в связи с карантином, неожиданную находку - птичье гнездо, в котором впоследствии вылупились птенцы.

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