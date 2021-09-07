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В мадридском зоопарке гигантская панда родила детенышей-близнецов

Панды в Берлинском зоопарке Фото из открытых источников

Сейчас гигантские панды значатся в списке Международного союза охраны природы как "уязвимый" вид

В мадридском зоопарке панда родила детенышей-близнецов. Об этом сообщает AP.

Близнецы родились у гигантских панд Хуа Зуйбы (самка) и Бин Синяя (самец).

Отмечается, что ранее панды Мадрида уже вывели четырех детенышей ранее, в том числе и одну пару близнецов в 2010 году.

Все они были отправлены обратно в Китай после нескольких лет пребывания в Мадридском зоопарке.

Сейчас гигантские панды значатся в списке Международного союза охраны природы как "уязвимый" вид.

Около 1800 панд живут в дикой природе в Китае и около 500 в неволе по всему миру, где рождение близнецов не редкость.

В частности в августе в зоопарке Боваль к югу от Парижа панда родила двойню.

Подчеркивается, что дети панд рождаются без шерсти и с розовой кожей, они полностью зависят от матери на протяжении как минимум первых четырех месяцев.

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Напомним, ранее мы писали, что в австралийском зоопарке птица лирохвост (Menura novaehollandiae), по имени Эхо, научился повторять детский плач и сирены эвакуации. Несмотря на то, что зоопарк уже год закрыт из-за коронавируса, пернатый научился идеально имитировать крики человеческого младенца.

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