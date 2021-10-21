В Луцке женщина вызвала патрульных, потому что сосед удалил ее из чата ОСМД

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Вызов о конфликте между соседями поступил в патрульную полицию пару дней назад

В Луцке полиция получила вызов от женщины, которая жаловалась на то, что ее удалили из чата ОСМД. О курьезном случае сообщили в прессслужбе патрульной полиции Волыни.

Как отмечается, во вторник, 19 октября, около 22:00 полицейским поступило сообщение о конфликте соседей. Оказалось, что они ссорились из-за того, что мужчина удалил женщину из группы участников ОСМД.

"Патрульные тщательно выслушали всех участников событий, выяснили детали, пообщались с гражданами и предоставили четкие разъяснения по урегулированию ситуаций и предупреждению их повторному возникновению", – говорится в сообщении правоохранителей.

При этом добавляется, что полиция периодически получает такие необычные вызовы. Например, в этот же день к Волынским патрульным обратилась владелица автомобиля, которая сообщила, что авто угнали. В процессе поисков оказалось, что женщина просто забыла, что припарковала его на другом месте.

Поэтому, граждан призывают не вызывать полицию без необходимости, поскольку это админправонарушение, которое предусматривает 119 грн штрафа.

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