В Лондоне задержали скоростной поезд из-за кошки-наездницы. Видео

Ее выманивали с крыши вагона два с половиной часа

На железнодорожном вокзале Лондон-Юстон задержали скоростной поезд, направлявшийся в Манчестер. Все из-за кошки, которую обнаружили на крыше поезда примерно за полчаса до отправления, сообщает BBC.

Как животное оказалось на крыше, неизвестно. Если бы кошку не заметили, ей бы грозила смертельная опасность: поезд, на который она забралась, движется со скоростью до 200 километров в час. Также животному могли угрожать линии электропередачи над железнодорожными путями.

NETWORK RAIL

Чтобы выманить кошку с крыши, сотрудникам вокзала потребовалось два с половиной часа. Все получилось, когда рядом с вагоном поставили мусорный контейнер, на который кошка могла спрыгнуть. Пассажирам не пришлось дожидаться спасения животного: для них выделили запасной поезд.

It was ontop of my train home. Great to see how entertained we all were because of it pic.twitter.com/j1BgtHV7JB