В Латвии посетители зоопарка вызвали полицию из-за кенгуру в непривычной позе

Люди подумали, что кенгуру умер, а он просто отдыхал Скриншот с видео RigaZOO

Оказалось, что животному не плохо, оно просто нежилось на теплом полу

Посетители Рижского зоопарка увидели кенгуру в непривычной позе и вызвали полицию, потому что подумали, что животному плохо из-за того, что за ним не ухаживают. Об этом сообщает "Делфи".

Как отмечается, тамошний кенгуру по кличке Кингару целыми днями лежит на спине среди сена и еды, чем изрядно смущает посетителей. Люди, которые привыкли видеть этих животных в вертикальном положении, постоянно думают, что ему плохо и вызывают полицию, чтобы те выяснили в чем дело.

Однако, как оказывается, с Кингару все хорошо, а странная поза, в которой он предстает перед посетителями, объясняется его приверженностью ко встроенному теплому полу в клетке. Таким образом кенгуру греет спину и совершенно забывает о том, как выглядит.

Работники зоопарка уверяют, что заботятся о животном, и даже пообещали что-то придумать, чтобы в дальнейшем Кингару не пугал посетителей. Впрочем, шутят, что скорее всего, придется выключить подогрев пола.

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