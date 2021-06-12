Перед началом парень стал примерно на 10 метров впереди линии старта. Когда спринтеры тронулись, он побежал одновременно с ними. Весь забег оператор отлично выполнял свою работу и не отставал от участников несмотря на то, что он держал в руках 4-килограммовую камеру и следил за тем, что и как она снимает.

Когда видеоролик попал в социальные сети, он сразу же стал вирусным.

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Напомним, ранее мы сообщали о незаурядном инциденте, который произошел в США. Там кит проглотил мужчину, однако тому удалось выжить. 