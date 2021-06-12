В Китае видеооператор обогнал спринтеров на чемпионате, чтобы получить красивый кадр

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При этом парень держал в руках 4-килограммовую камеру и следил за тем, что и как она снимает

В китайской провинции Шаньси состоялся межуниверситетский спортивный чемпионат. Однако настоящей звездой на нем стали не участники, а видеооператор, снимавший действо на камеру.