Перед началом парень стал примерно на 10 метров впереди линии старта. Когда спринтеры тронулись, он побежал одновременно с ними. Весь забег оператор отлично выполнял свою работу и не отставал от участников несмотря на то, что он держал в руках 4-килограммовую камеру и следил за тем, что и как она снимает.

A college student serving as a cameraman during the 100-meter dash kept pace with sprinters despite the camera weighing over 4kg at the university sprint race in Shanxi, China pic.twitter.com/0Nt8EyjsGx