Перед началом парень стал примерно на 10 метров впереди линии старта. Когда спринтеры тронулись, он побежал одновременно с ними. Весь забег оператор отлично выполнял свою работу и не отставал от участников несмотря на то, что он держал в руках 4-килограммовую камеру и следил за тем, что и как она снимает.
A college student serving as a cameraman during the 100-meter dash kept pace with sprinters despite the camera weighing over 4kg at the university sprint race in Shanxi, China pic.twitter.com/0Nt8EyjsGx— TRT World (@trtworld) June 8, 2021
Когда видеоролик попал в социальные сети, он сразу же стал вирусным.
Напомним, ранее мы сообщали о незаурядном инциденте, который произошел в США. Там кит проглотил мужчину, однако тому удалось выжить.