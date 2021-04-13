В Китае установили первый в мире светофор для верблюдов. Видео

Светофор для верблюдов в Китае ECNS

Верблюды должны переходить дорогу на зеленый свет, а люди - на красный

В Китае в провинции Ганьсу установили первый в мире светофор для верблюдов. Об этом сообщает ECNS.

Согласно сообщению, светофор для "кораблей пустыни" установили в городе Дуньхуан, вблизи которого находятся популярные среди туристов источник Полумесяца и гора Мингша, которую называют певучей из-за громких звуков, доносящихся из-под ног во время ходьбы.

Как отмечается, туры на верблюдах популярны в регионе "поющих дюн", а светофор установили для безопасности движения. Верблюды могут переходить дорогу на зеленый сигнал, а люди — на красный.

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Ранее сообщалось, что несмотря на то, что в мире уже есть вакцины против коронавируса COVID-19, катарские ученые надеются на помощь верблюдов в вопросе преодоления пандемии. В частности, исследователи Weill Cornell Medicine-Qatar считают, что верблюды являются одним из потенциальных источников терапевтических антител, которые могут помочь в лечении.