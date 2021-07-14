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В Китае супружеская пара отправили свою дочь на безлюдный остров

Pixabay

Родители девочки выбрали такой метод воспитания из-за её плохого поведения

Супружеская пара из китайской провинции Шаньдун оставила свою 13-летнюю дочь на безлюдном острове из-за плохого поведения. Об этом сообщает NewsBeezer.

Согласно сообщению, ребенка, брошенного на необитаемом острове, обнаружил местный рыбак. Мужчина услышал, как девочка зовет на помощь и сразу вызвал сотрудников полиции.

Как выяснилось, девочка провела в полном одиночестве на острове два дня и вынуждена был развести костер, чтобы не замерзнуть.

Правоохранители вернулись с девочкой домой и узнали, что, по мнению её родителей, они выбрали вполне адекватный метод воспитания дочери, которая их не слушает. 

В частности, пара заявила, что их дочь постоянно просила еду, плохо училась и в итоге бросила школу.

Также родители добавили, что сделали это, чтобы научить трудностям жизни и выживать с помощью своих умений. Мать ребенка утверждает, что просто боялась, что из-за характера та не преуспеет в жизни.

"Хотя люди считают нас жестокими, дочь очень изменилась за последние два дня. Теперь она готова разговаривать с незнакомыми людьми, чего раньше не могла", – сказали родители девочки.

В полиции Китая методы супругов по воспитанию ребенка подвергли критике и призвали не следовать их примеру.

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Ранее сообщалось, что береговая охрана США спасла с необитаемого острова на Багамах трех граждан Кубы, которые выживали на нем 33 дня. Чтобы выжить двое мужчин и женщина питаясь кокосами.

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