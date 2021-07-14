Ранее сообщалось, что береговая охрана США спасла с необитаемого острова на Багамах трех граждан Кубы, которые выживали на нем 33 дня. Чтобы выжить двое мужчин и женщина питаясь кокосами.
В Китае супружеская пара отправили свою дочь на безлюдный остров
Родители девочки выбрали такой метод воспитания из-за её плохого поведения
Супружеская пара из китайской провинции Шаньдун оставила свою 13-летнюю дочь на безлюдном острове из-за плохого поведения. Об этом сообщает NewsBeezer.
Согласно сообщению, ребенка, брошенного на необитаемом острове, обнаружил местный рыбак. Мужчина услышал, как девочка зовет на помощь и сразу вызвал сотрудников полиции.
Как выяснилось, девочка провела в полном одиночестве на острове два дня и вынуждена был развести костер, чтобы не замерзнуть.
Правоохранители вернулись с девочкой домой и узнали, что, по мнению её родителей, они выбрали вполне адекватный метод воспитания дочери, которая их не слушает.
В частности, пара заявила, что их дочь постоянно просила еду, плохо училась и в итоге бросила школу.
Также родители добавили, что сделали это, чтобы научить трудностям жизни и выживать с помощью своих умений. Мать ребенка утверждает, что просто боялась, что из-за характера та не преуспеет в жизни.
"Хотя люди считают нас жестокими, дочь очень изменилась за последние два дня. Теперь она готова разговаривать с незнакомыми людьми, чего раньше не могла", – сказали родители девочки.
В полиции Китая методы супругов по воспитанию ребенка подвергли критике и призвали не следовать их примеру.