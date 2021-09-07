В Китае молния 12 раз ударила в одно и то же место. Видео
Множественные удары произошли менее чем за десять секунд
В Китае молния ударила в один и тот же столб 12 раз. Одному из очевидцев удалось запечатлеть этот момент на видео. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что местный житель снимал шторм над городом Циндао в провинции Шаньдун 31 августа.
Мужчина направил свой телефон на шторм, и в этот момент молнии поразили фонарный столб.
Множественные удары произошли менее чем за десять секунд.
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Напомним, ранее в индийском городе Джайпур от удара молнии погибли по меньшей мере 11 человек, а также многие получили травмы.