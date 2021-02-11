В Киевсовете потек кров: в сессионном зале поставили ведро

Протечка произошла возле системы освещения

Фото из открытых источников

В здании Киевского городского совета произошла неприятность-начал протекать потолок прямо в сессионном зале. Чтобы не намочить столичных законодателей из-за неожиданных осадков в помещении на полу возле трибуны подставили ведро и положили тряпку. Соответствующие фото опубликовал депутат Леонид Емец в своем Facebook.

"Потолок подтекает", - лаконично прокомментировал он снимки.

Фото из открытых источников

Как видно на кадрах, спасти депутатов от капающей воды решили с помощью ведра от строительной смеси.

Протекание произошло возле системы освещения, установленной при вентиляции у входа в сессионный зал.

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